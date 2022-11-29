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Джошуа сделал заявление о поединке с Фьюри

Джошуа сделал заявление о поединке с Фьюри
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа выразил надежду провести бой со звёздным соотечественником Тайсоном Фьюри в 2023 году.

«Что ж, я хотел бы воспользоваться этой возможностью. Потому что чем дольше мы это затягиваем, тем хуже для всех. Так что да, я был бы рад такой возможности. Удачи ему в следующем бою. Потом, как мне кажется, он захочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона. В таком случае я буду драться с кем-то другим. Надеюсь, мы оба выйдем победителями и тогда будем готовы сразиться друг с другом», — приводит слова Джошуа BoxingScene со ссылкой на его выступление на канале iD Boxing в YouTube.

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