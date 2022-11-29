Шлеменко — о поединке с Исмаиловым: я свой план знаю и его выполняю. Всё будет нормально

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал комментарий по поводу предстоящего поединка с Магомедом Исмаиловым.
«У меня и так опыта больше, чем у Магомеда, и боёв больше. Поэтому, конечно, будет. Я не знаю сейчас, как забегать вперёд, посмотрим в бою. Я готовлюсь, я свой план знаю и его выполняю. Поэтому всё будет нормально», — сказал Шлеменко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
Бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге.
В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко после победы нам Иличем:
- 29 ноября 2022
-
14:04
-
13:58
-
13:54
-
13:52
-
13:18
-
13:04
-
12:52
-
12:13
-
11:59
-
11:04
-
10:40
-
10:28
-
10:16
-
09:36
-
09:22
-
00:34
-
00:14
-
00:09
- 28 ноября 2022
-
23:49
-
23:37
-
22:43
-
21:58
-
21:52
-
21:40
-
21:02
-
20:18
-
20:05
-
19:48
-
19:41
-
19:29
-
18:24
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:02