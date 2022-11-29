Шлеменко — о поединке с Исмаиловым: я свой план знаю и его выполняю. Всё будет нормально

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал комментарий по поводу предстоящего поединка с Магомедом Исмаиловым.

«У меня и так опыта больше, чем у Магомеда, и боёв больше. Поэтому, конечно, будет. Я не знаю сейчас, как забегать вперёд, посмотрим в бою. Я готовлюсь, я свой план знаю и его выполняю. Поэтому всё будет нормально», — сказал Шлеменко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.

Бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге.



В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко после победы нам Иличем: