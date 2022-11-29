«В моей голове хинкали». Мага провалит бой жизни из-за слишком хорошего аппетита?

Главный бой года в российских смешанных единоборствах уже совсем близко: 3 декабря Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов определят, кто сильнейший средневес России. Поединок Шторма и Лысого хищника несколько раз откладывался, но сейчас спортсмены уже в Екатеринбурге, где должны стать главными героями турнира RCC 13. Впрочем, у кого-то могут оставаться сомнения: ведь бойцам ещё нужно сделать вес, уложившись в лимит среднего дивизиона. И если за Шлеменко опасений нет, то для Маги показать нужные цифры — всегда сложная задача. Тем более что Хищник прилетел в столицу Урала весьма «крупным».

Шторм даже в одежде выглядел достаточно «сухим» и в аэропорту признался, что весит около 90 килограммов. Таким образом, легендарному ветерану нужно согнать всего шесть килограммов за четыре дня, что для профессионального бойца — задача вполне решаемая. А вот Исмаилов свой вес раскрывать отказался — видимо, чтобы не пугать людей. Потому что сейчас Мага явно превосходит Шлеменко в весе: есть ощущение, что Лысому хищнику придётся сгонять как минимум десяток килограммов. Справится ли он, учитывая, что в RCC серьёзно относятся к любому перевесу?

«Кушать хочу! Хочу есть. Это всё, что я могу сейчас сказать. В моей голове сейчас хинкали. Естественно, мы работаем на спад, вес подогнать надо. Мы уже не можем взять и научиться чему-то новому. Нужно просто согнать вес, а потом хорошо покушать. Пока всё вроде бы плану. Мне никогда не было легко гонять на 84 килограмма, часто были сложности. Но я всегда вес делал. Однако давненько не делал 84 килограмма. Надеюсь, на этот раз весогонка пройдёт легче», — рассказывал Исмаилов на пресс-конференции.

Действительно, в последний раз Мага запрыгивал в лимит среднего веса чуть больше года назад — ради боя с Владимиром Минеевым. Потом на счету Исмаилова были только боксёрские эксперименты, где весовые лимиты выглядели значительно мягче. Лысый хищник мог и подзабыть, как правильно спускаться до 84 килограммов. Вдобавок мы знаем, что с возрастом показывать нужные цифры на весах сложнее даже профессиональным спортсменам. Есть сомнения, что Мага легко пройдёт взвешивание. А это грозит крупным штрафом или даже отменой боя, вспомните хотя бы провал Хабиба перед схваткой с Тони Фергюсоном.

Но даже если Исмаилов выдаст идеальные цифры на весах, как скажется на нём экстремальная весогонка? Лысый хищник в последнее время не славится выносливостью, а тут его ждёт дистанция в пять раундов, если, конечно, не удастся финишировать Шлеменко досрочно. Может, после второго раунда у измученного весогонкой Маги опять опустеет бензобак? Это покажет только время. Будем надеяться, что у Исмаилова снова всё получится. Этот парень умеет делать вещи, которые кажутся невозможными. Осталось успешно сделать вес и победить легендарного Шлеменко.