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Бой Чимаева и Ковингтона может сорваться из-за отказа американца подписывать контракт

Бой Чимаева и Ковингтона может сорваться из-за отказа американца подписывать контракт
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Поединок между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном находится под угрозой срыва.

«Бой может не состояться. Ковингтон отказывается подписывать контракт», — сообщили ТАСС в команде Чимаева.

Ранее сообщалось, что бойцы устно договорились о бое и осталось лишь согласовать контракт. Сам поединок должен был пройти на очередном турнире по смешанным единоборствам UFC 285, который состоится в Лондоне в марте 2023 года.

Хамзат Чимаев принял участие в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 12 побед. В своём последнем бою шведско-чеченский боец выиграл удушающим приёмом у Кевина Холланда.

Колби Ковингтон в профессиональной карьере провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед.

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