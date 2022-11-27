Чимаев: бой с Ковингтоном будет намного легче, чем с Бёрнсом

Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC шведский боец Хамзат Чимаев высказался по поводу возможного поединка с Колби Ковингтоном.
«Думаю, бой с Ковингтоном будет намного легче, чем с Гилбертом. В бою с Бёрнсом я зациклился на том, чтобы его нокаутировать. Я забыл план на бой, и всё же я рад, что он так сложился, потому что он сделал меня умнее. В следующий раз подумаю, прежде чем начать совершать глупости и бегать за соперником.
Колби не такой парень, как Гилберт. Я могу перевести его вниз, засабмитить, нокаутировать. Усман ронял его, Масвидаль ронял его, так что почему бы и мне не сделать это? Если я ударю его, ему гарантирован длительный сон», — приводит слова Чимаева Sportskeeda.
Проиграл борцу и сменил фамилию. 7 интересных фактов о Чимаеве:
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