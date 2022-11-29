Бриедис: бесплатно натренирую Джошуа так, что он нокаутирует Усика в девятом раунде

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис уверен, что смог бы помочь британскому боксёру Энтони Джошуа одержать победу над Александром Усиком.
«Пускай Джошуа приезжает ко мне, либо я сам к нему приеду и покажу все вещи, которые знаю и умею. Если Усик боится боя со мной, то пускай даст ещё один реванш Джошуа. Конечно, он боится, так что я готов бесплатно помочь Эй Джею. Я действительно могу это сделать. Я бесплатно натренирую Энтони так, что он нокаутирует Усика в девятом раунде», — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу SecondsOut.
В августе Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа раздельным решением судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. В первом поединке бойцов Усик выиграл единогласным решением судей.
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