О’Мэлли высказался о конфликте Макгрегора с Лобовым

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли прокомментировал конфликт между Конором Макгрегором и Артёмом Лобовым.



Напомним, Лобов ранее подал иск с финансовыми претензиями, потребовав от Макгрегора процент с продажи бренда виски Proper No. Twelve. Экс-чемпион в ответ назвал Артёма «крысой».



«Артём судится с Конором и хочет пять процентов от продажи бренда. Понятное дело, мы не знаем деталей, но давайте взглянем на то, что сделал Макгрегор для Лобова. По сути, привёл его в UFC. У Лобова был отвратный рекорд, но Конор смог привести его в промоушен, сделать популярным, добиться боёв для него», — приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.



Конор Макгрегор не проводил боёв с июля 2021 года, когда на UFC 264 он уступил Дастину Порье техническим нокаутом.