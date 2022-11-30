«И тебя никто не превзойдёт». Умар Нурмагомедов — о том, как добиваться успеха
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что нужно делать для того, чтобы добиваться успеха. По словам Нурмагомедова, секрет кроется в неоднократных повторениях.
«Два миллиарда раз сделай одно и тоже. И тебя в этом никто не превзойдёт», — написал Умар.
Напомним, в последнем бою Умар встречался с представителем США Нэйтоном Манессом. Поединок проходил в рамках главного карда турнира UFC Вегас 57. Нурмагомедов одержал в этом поединке победу единогласным решением судей. В общей сложности на счету Умара 15 поединков в ММА, в каждом из которых он праздновал победу.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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