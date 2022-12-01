Инсайдер сделал заявление о конфликте Макгрегора и Лобова

Известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани высказался о конфликте между бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором и российско-ирландским бойцом смешанных единоборств Артёмом Лобовым. Напомним, Лобов подал в суд на Макгрегора из-за требования процентов с продажи бренда виски Proper No. Twelve. Конор ранее его продал за $ 600 млн. Артём утверждает, что идея марки принадлежит ему.



«Я хотел бы сказать Конору и Артёму: пожалуйста, придумайте способ закончить это по-дружески. Я знаю, что у этих двоих были прекрасные отношения, они дружили. Артём был чрезвычайно предан ему, и Конор, как мне кажется, был чрезвычайно предан Артёму в ответ. Мы же видели эмоции, когда побеждал Артём, и видели эмоции, когда побеждал Конор. Их нельзя подделать.



Я не знаю, что произошло за кулисами. Похоже, это очень личное. К сожалению, такие вещи случаются, когда дело касается денег. Такая ситуация немного огорчает меня, ведь я знаю их обоих. Никто не хочет видеть, как они ругаются друг с другом и подают судебные иски. Я искренне надеюсь, что есть какой-то способ разобраться с этим. Может быть, они снова смогут стать друзьями. Как же меня это расстраивает! Между ними были одни из лучших дружеских отношений в спорте», — сказал Хельвани на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

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