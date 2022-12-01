«Такого в UFC никогда не видели». Пимблетт высказался о бое с Макгрегором

Звёздный британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказал мнение, что его поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором стал бы самым продаваемым в истории промоушена.
«Это был бы самый кассовый бой по системе Pay-Per-View. Такого в UFC ранее никогда не видели.
Мне кажется, когда Конор вернётся, он будет драться в полусреднем весе. Честно говоря, сейчас ему будет трудно уложиться в лимит лёгкого веса. Он выглядит большим. Но я уважаю Конора, понимаете, о чём я? Для этого вида спорта он сделал намного больше, чем большинство людей, которые занимались им. У него плохая репутация, можно сказать, что он не получает того уважения, которого заслуживает», — сказал Пимблетт на канале ESPN MMA в YouTube.
Конор Макгрегор опубликовал видео с тренировки:
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