Что ж ты столько молчал, Конор? Макгрегор через 4 года решил оправдать поражение от Хабиба

6 октября 2018 года – великий день в истории UFC. Именно тогда состоялся один из самых (если не самый) знаковых боёв промоушена. Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор сошлись в зубодробительной битве. Перед поединком они настолько подогрели атмосферу, что в октагоне кипели нешуточные страсти. Легендарный Орёл настолько обозлился из-за происходящего, что деклассировал Ноториуса удушающим приёмом. А сразу после завершения боя случилась массовая драка, которая надолго запомнилась поклонникам смешанных единоборств.

Прошло больше четырёх лет, а Макгрегор всё никак не может успокоиться. Он продолжает восстанавливаться после травмы, Хабиб давно завершил карьеру и пообещал не возвращаться в октагон ни при каких условиях. Но Ноториус постоянно задевает Орла и даже затрагивает память его покойного отца – великого Абдулманапа Нурмагомедова. То самое поражение не даёт Конору жить спокойно, буквально поедает его изнутри.

Конор Макгрегор Фото: Harry How/Getty Images

Побитый чемпион продолжает искать оправдания своему провалу. Прошло четыре года, а Конор продолжает придумывать всё новые причины, по которым Хабиб смог в блестящем стиле его задушить. На этот раз он решил свалить всё на серьёзную травму. Но в такие откровения Ноториуса пока верится с огромным трудом.

Конор Макгрегор ирландский боец UFC «Я раздробил плюсневые кости в стопе за три недели до боя с Хабибом и всё равно смог ходить. Не все травмы одинаковы. Вы увидите всё это на Netflix».

С одной стороны, Конор обещает подтвердить свои слова. Он ссылается на специальный фильм от Netflix, который раскроет все подробности жуткой травмы бойца. Да и поведение Макгрегора сразу после поражения теперь выглядит более понятным. Даже во время драки Ноториус обессиленно сидел около клетки и не мог встать. С другой стороны, в последнее время Конор слишком увлёкся различными высказываниями. Он настолько часто удивляет своими откровениями, что в некоторые люди попросту не верят.

Самые большие сомнения в честности Конора возникают из-за того, что он молчал на протяжении четырёх лет. Конечно, разыграть такой весомый козырь можно в любой момент. Но верится с трудом, что болтун Макгрегор стал бы на протяжении такого длительного времени бережно хранить свой секрет. Ноториус в очередной раз затеял игру, чтобы доказать всему миру несправедливость победы Хабиба. И ради этого Конор готов пойти абсолютно на всё!