Исмаилов: встал на весы и думал, что 500 граммов осталось. А осталось два с чем-то

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался об успешной весогонке перед боем с Александром Шлеменко.



«Я волновался только за этот момент. Мы-то приняли решение, но мы не понимали, как оно повернётся.



Понимали, что 80 процентов в нашу пользу, но 20 процентов — что могло что-то пойти не так. Я переживал и волновался. И вот когда уже достаточно тяжело себя чувствовал, я встал на весы и подумал, что, наверное, граммов 500 осталось. А осталось два с чем-то. И тогда я подумал: ууу, потерпеть ещё придётся. Но за каждой тяготой наступает облегчение. И вот сейчас то самое облегчение, смотрите (пьёт из бутылки воду), – сказал Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.