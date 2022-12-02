Исмаилов: встал на весы и думал, что 500 граммов осталось. А осталось два с чем-то
Поделиться
Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался об успешной весогонке перед боем с Александром Шлеменко.
«Я волновался только за этот момент. Мы-то приняли решение, но мы не понимали, как оно повернётся.
Понимали, что 80 процентов в нашу пользу, но 20 процентов — что могло что-то пойти не так. Я переживал и волновался. И вот когда уже достаточно тяжело себя чувствовал, я встал на весы и подумал, что, наверное, граммов 500 осталось. А осталось два с чем-то. И тогда я подумал: ууу, потерпеть ещё придётся. Но за каждой тяготой наступает облегчение. И вот сейчас то самое облегчение, смотрите (пьёт из бутылки воду), – сказал Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
08:53
-
08:47
-
08:39
-
08:16
-
07:59
-
07:51
-
07:43
-
05:47
-
02:57
-
00:33
- 1 декабря 2022
-
23:51
-
23:19
-
22:35
-
22:20
-
21:24
-
21:07
-
20:43
-
20:03
-
19:52
-
19:06
-
18:54
-
18:16
-
17:59
-
17:14
-
16:36
-
15:51
-
15:39
-
14:49
-
14:23
-
13:45
-
13:35
-
12:51
-
12:26
-
11:58
-
11:44
Партнерский контент