Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исмаилов: встал на весы и думал, что 500 граммов осталось. А осталось два с чем-то

Исмаилов: встал на весы и думал, что 500 граммов осталось. А осталось два с чем-то
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался об успешной весогонке перед боем с Александром Шлеменко.

«Я волновался только за этот момент. Мы-то приняли решение, но мы не понимали, как оно повернётся.

Понимали, что 80 процентов в нашу пользу, но 20 процентов — что могло что-то пойти не так. Я переживал и волновался. И вот когда уже достаточно тяжело себя чувствовал, я встал на весы и подумал, что, наверное, граммов 500 осталось. А осталось два с чем-то. И тогда я подумал: ууу, потерпеть ещё придётся. Но за каждой тяготой наступает облегчение. И вот сейчас то самое облегчение, смотрите (пьёт из бутылки воду), – сказал Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Главный бой года под угрозой! Исмаилов не станет убиваться и отвалит Шторму денег? Главный бой года под угрозой! Исмаилов не станет убиваться и отвалит Шторму денег?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022