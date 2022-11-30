Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

RCC 13: Магомед Исмаилов – Александр Шлеменко: возможная отмена боя, проблемы Лысого хищника с весогонкой

Главный бой года под угрозой! Исмаилов не станет убиваться и отвалит Шторму денег?
Сергей Сорокин
Проблемы Лысого хищника с весогонкой
Комментарии
Лысый хищник катастрофически не справляется с весогонкой.

Всё меньше времени остаётся до грандиозного события – турнира RCC 13, который пройдёт в Екатеринбурге 3 декабря. А над главным боем начинают сгущаться тучи. Украшением вечера должен стать поединок между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко. Но Лысый хищник испытывает огромные проблемы с весогонкой. За оставшиеся дни ему нужно совершить настоящий подвиг, чтобы всё-таки уложиться в необходимые рамки. Решится ли Исмаилов так сильно издеваться над собственным организмом – большой вопрос!

Проблемы Магомеда быстро стали видны всем. Уже на пресс-конференции он получил несколько колких вопросов о ситуации с весогонкой. Лысый хищник попытался отшутиться и даже предложил подраться одному из журналистов, но уже в тот момент возникли серьёзные опасения относительно формы Исмаилова. А на битве взглядов было заметно, что даже визуально Шлеменко выглядит намного меньше своего соперника. Добили ситуацию слова Магомеда о том, что все его мысли занимает только еда.

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов

Фото: RCC MMA

Ситуация не вызывает особого удивления сразу по нескольким причинам. Исмаилов отвык гонять такие большие веса. Да и последний выход в октагон датируется октябрём 2021 года, когда Магомед проиграл техническим нокаутом Владимиру Минееву. В третье раунде Лысый хищник буквально выключился, а спасать его пришлось баллонами с кислородом.

С тех пор Исмаилов пережил операцию на колене, которое на протяжении долгого времени не позволяло даже подумывать о борьбе. Поэтому Магомед полностью сосредоточился на боксе и провёл два поединка в категории до 91 кг. 26 февраля он победил нигерийца Оланреваджу Дуродолу единогласным судейским решением, а осенью таким же способом оказался сильнее Александра Илича. Однако разница в 7 кг на весогонке может стать критической. Скидывать подобные цифры можно, что не раз доказывал Хабиб Нурмагомедов. Но после такой убийственной весогонки в октагоне может просто не хватить сил.

Самый популярный российский боец MMA. Рейтинг «Чемпионата» Самый популярный российский боец MMA. Рейтинг «Чемпионата»
У Шторма нет шансов против Исмаилова! Их бои с Иличем — лучшее доказательство У Шторма нет шансов против Исмаилова! Их бои с Иличем — лучшее доказательство
«В моей голове хинкали». Мага провалит бой жизни из-за слишком хорошего аппетита? «В моей голове хинкали». Мага провалит бой жизни из-за слишком хорошего аппетита?

Срывать главный бой карда и всего декабря, а может быть, и года, не будет никто. Исмаилов выжмет из себя максимум, а допущенный перевес компенсирует штрафом. Сам Шлеменко подчёркивал, что даже не смотрел в контракт и собирается драться при любых условиях. Иван Штырков во время интервью заявил, что в зависимости от допущенной погрешности в весе бойцы могут быть оштрафованы на 10-20% от гонорара в пользу соперника. От лишних $ 60 тыс. Александр вряд ли станет отказываться. Но вот состояние Магомеда действительно вызывает опасения. Если Лысый хищник всё-таки рискнёт и будет до конца пытаться втиснуться в 84 кг, бензобак во время боя может опустеть очень быстро.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022