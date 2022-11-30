Главный бой года под угрозой! Исмаилов не станет убиваться и отвалит Шторму денег?

Всё меньше времени остаётся до грандиозного события – турнира RCC 13, который пройдёт в Екатеринбурге 3 декабря. А над главным боем начинают сгущаться тучи. Украшением вечера должен стать поединок между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко. Но Лысый хищник испытывает огромные проблемы с весогонкой. За оставшиеся дни ему нужно совершить настоящий подвиг, чтобы всё-таки уложиться в необходимые рамки. Решится ли Исмаилов так сильно издеваться над собственным организмом – большой вопрос!

Проблемы Магомеда быстро стали видны всем. Уже на пресс-конференции он получил несколько колких вопросов о ситуации с весогонкой. Лысый хищник попытался отшутиться и даже предложил подраться одному из журналистов, но уже в тот момент возникли серьёзные опасения относительно формы Исмаилова. А на битве взглядов было заметно, что даже визуально Шлеменко выглядит намного меньше своего соперника. Добили ситуацию слова Магомеда о том, что все его мысли занимает только еда.

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов Фото: RCC MMA

Ситуация не вызывает особого удивления сразу по нескольким причинам. Исмаилов отвык гонять такие большие веса. Да и последний выход в октагон датируется октябрём 2021 года, когда Магомед проиграл техническим нокаутом Владимиру Минееву. В третье раунде Лысый хищник буквально выключился, а спасать его пришлось баллонами с кислородом.

С тех пор Исмаилов пережил операцию на колене, которое на протяжении долгого времени не позволяло даже подумывать о борьбе. Поэтому Магомед полностью сосредоточился на боксе и провёл два поединка в категории до 91 кг. 26 февраля он победил нигерийца Оланреваджу Дуродолу единогласным судейским решением, а осенью таким же способом оказался сильнее Александра Илича. Однако разница в 7 кг на весогонке может стать критической. Скидывать подобные цифры можно, что не раз доказывал Хабиб Нурмагомедов. Но после такой убийственной весогонки в октагоне может просто не хватить сил.

Срывать главный бой карда и всего декабря, а может быть, и года, не будет никто. Исмаилов выжмет из себя максимум, а допущенный перевес компенсирует штрафом. Сам Шлеменко подчёркивал, что даже не смотрел в контракт и собирается драться при любых условиях. Иван Штырков во время интервью заявил, что в зависимости от допущенной погрешности в весе бойцы могут быть оштрафованы на 10-20% от гонорара в пользу соперника. От лишних $ 60 тыс. Александр вряд ли станет отказываться. Но вот состояние Магомеда действительно вызывает опасения. Если Лысый хищник всё-таки рискнёт и будет до конца пытаться втиснуться в 84 кг, бензобак во время боя может опустеть очень быстро.