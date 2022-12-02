«Братья, резко все замолчали». Забавный момент на весогонке Исмаилова

Завтра, 3 декабря, в Екатеринбурге пройдёт турнир по смешанным единоборствам RCC 13, в главном поединке которого сразятся авторитетные российские бойцы Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Предлагаем вашему вниманию видео, где демонстрируется весёлое настроение Исмаилова, которое он сохраняет даже в самые сложные моменты весогонки, при этом успевая ещё и шутить над членами своей команды.
Забавный момент при весогонке Исмаилова:
Напомним, Исмаилов показал на весах 84,25 килограмма, а Шлеменко – 84,15 кг. В последнем бою Магомед встречался с представителем Сербии Александром Иличем и побелил его единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам бокса. Шлеменко в последнем бою сражался с бразильцем Клебером Соузой. Противостояние завершилось вничью.
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