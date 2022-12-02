Инсайдер раскрыл, как проходят переговоры Фрэнсиса Нганну и UFC о новом контракте

Авторитетный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани рассказал, что чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну в настоящий момент ведёт переговоры с промоушеном и дело продвигается в позитивном ключе.



«Фрэнсис вот-вот станет свободным агентом. Однако я слышал, что переговоры на самом деле продвигаются довольно хорошо. Думаю, они в итоге решат позитивно этот вопрос», — сказал Хельвани на канале MMAFightingonSBN в YouTube.



Напомним, в своём последнем бою, который состоялся на UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом и победил его. Недавно Фрэнсис заявлял, что хочет подписать новый контракт с UFC, однако по условиям нового соглашения он должен иметь возможность проводить боксёрские поединки.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: