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Инсайдер раскрыл, как проходят переговоры Фрэнсиса Нганну и UFC о новом контракте

Инсайдер раскрыл, как проходят переговоры Фрэнсиса Нганну и UFC о новом контракте
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Авторитетный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани рассказал, что чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну в настоящий момент ведёт переговоры с промоушеном и дело продвигается в позитивном ключе.

«Фрэнсис вот-вот станет свободным агентом. Однако я слышал, что переговоры на самом деле продвигаются довольно хорошо. Думаю, они в итоге решат позитивно этот вопрос», — сказал Хельвани на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся на UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом и победил его. Недавно Фрэнсис заявлял, что хочет подписать новый контракт с UFC, однако по условиям нового соглашения он должен иметь возможность проводить боксёрские поединки.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:

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