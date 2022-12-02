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Блахович: я — аутсайдер в бою с Анкалаевым? Плевать

Блахович: я — аутсайдер в бою с Анкалаевым? Плевать
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Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказался о предстоящем поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

«Я — аутсайдер? Я всегда аутсайдер, так что мне плевать. Я просто пойду туда и выполню свою работу. Планирую выиграть бой, потом отпраздновать и вернуть чемпионский пояс в Польшу. Это то, что я хочу сделать, и то, что я сделаю. Мне абсолютно всё равно, буду я при этом аутсайдером или нет», — сказал Блахович в интервью The Schmo.

Титульный бой за звание чемпиона в полутяжёлом весе Яна Блаховича с Магомедом Анкалаевым состоится на турнире UFC 282 10 декабря.

На счету Блаховича 38 боёв в профессиональных смешанных единоборствах и 29 побед. Анкалаев одержал 17 побед в 18 поединках.

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