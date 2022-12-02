Блахович: я — аутсайдер в бою с Анкалаевым? Плевать
Поделиться
Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказался о предстоящем поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.
«Я — аутсайдер? Я всегда аутсайдер, так что мне плевать. Я просто пойду туда и выполню свою работу. Планирую выиграть бой, потом отпраздновать и вернуть чемпионский пояс в Польшу. Это то, что я хочу сделать, и то, что я сделаю. Мне абсолютно всё равно, буду я при этом аутсайдером или нет», — сказал Блахович в интервью The Schmo.
Титульный бой за звание чемпиона в полутяжёлом весе Яна Блаховича с Магомедом Анкалаевым состоится на турнире UFC 282 10 декабря.
На счету Блаховича 38 боёв в профессиональных смешанных единоборствах и 29 побед. Анкалаев одержал 17 побед в 18 поединках.
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
19:20
-
18:57
-
18:42
-
18:01
-
17:42
-
17:24
-
17:00
-
16:13
-
15:38
-
15:09
-
14:46
-
13:51
-
13:12
-
12:36
-
11:56
-
11:40
-
11:22
-
10:36
-
10:20
-
09:53
-
09:35
-
09:28
-
09:24
-
09:13
-
08:53
-
08:47
-
08:39
-
08:16
-
07:59
-
07:51
-
07:43
-
05:47
-
02:57
-
00:33
- 1 декабря 2022
-
23:51
Партнерский контент