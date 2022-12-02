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Павлович объяснил, почему Анкалаев нокаутирует Блаховича

Павлович объяснил, почему Анкалаев нокаутирует Блаховича
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе в UFC, оценил перспективы своего соотечественника Магомеда Анкалаева в титульном поединке с Яном Блаховичем.

«Думаю, Анкалаев выиграет этот бой. И, если честно, думаю, что будет нокаут. Я вижу, что Магомед превосходит соперника во всех аспектах: лучше ударная техника, лучше борьба, хорошо дышит. Я посмотрел бои Блаховича и не думаю, что он сможет что-то противопоставить Анкалаеву», — сказал Павлович в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Поединок Магомеда Анкалаева с Яном Блаховичем за чемпионский титул в полутяжёлом весе состоится в Лас-Вегасе 10 декабря.

Ранее чемпион дивизиона Иржи Прохазка отказался от пояса из-за травмы, и титул стал вакантным, а претендентский поединок Анкалаева с Блаховичем получил статус чемпионского.

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