Павлович объяснил, почему Анкалаев нокаутирует Блаховича

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе в UFC, оценил перспективы своего соотечественника Магомеда Анкалаева в титульном поединке с Яном Блаховичем.



«Думаю, Анкалаев выиграет этот бой. И, если честно, думаю, что будет нокаут. Я вижу, что Магомед превосходит соперника во всех аспектах: лучше ударная техника, лучше борьба, хорошо дышит. Я посмотрел бои Блаховича и не думаю, что он сможет что-то противопоставить Анкалаеву», — сказал Павлович в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».



Поединок Магомеда Анкалаева с Яном Блаховичем за чемпионский титул в полутяжёлом весе состоится в Лас-Вегасе 10 декабря.



Ранее чемпион дивизиона Иржи Прохазка отказался от пояса из-за травмы, и титул стал вакантным, а претендентский поединок Анкалаева с Блаховичем получил статус чемпионского.