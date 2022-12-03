Стерлинг предположил, почему ему придётся биться с Сехудо

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг предположил, почему ему придётся проводить следующую защиту титула с Генри Сехудо.



«Моя теория в том, что UFC считает Сехудо более сложным соперником для меня и, возможно, он меня побьёт. Итак, мы получаем чемпиона, который вернулся и завладел поясом. Предположим, Сехудо выиграет и получит огромный гонорар в бою с О’Мэлли. Но для Шона он более удобный соперник с точки зрения стиля. Конечно, Генри может выиграть у него сабмишеном, но у О’Мэлли больше шансов нокаутировать Генри, чем меня. В UFC просто хотят сделать своего «золотого гуся» чемпионом, так что стараются найти удобный бой для него», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.



Ранее Стерлинг подтвердил, что свой следующий бой проведёт с Генри Сехудо. Ожидается, что поединок может состояться в марте.

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