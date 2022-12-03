Фьюри назвал причину, по которой может согласиться на бой с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) объяснил свою мотивацию в потенциальном поединке с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Я уже на протяжении десяти лет отвечаю, что мне абсолютно всё равно на звание абсолютного чемпиона. Абсолютно. Однако за бой с Усиком я заработаю огромные деньги, которые мне в действительности не нужны. Хотя всегда приятно хорошо получать за то, что ты любишь. Вот что имеет значение для меня – положить ещё сумму с несколькими нулями на свой банковский счёт», – сказал боец в интервью ESPN.

Напомним, уже ближайшей ночью, с 3 на 4 декабря мск, Фьюри проведёт третий поединок с соотечественником Дереком Чисорой.

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