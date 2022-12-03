Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Кто там два раунда не дышит?» Исмаилов прокомментировал победу над Шлеменко

«Кто там два раунда не дышит?» Исмаилов прокомментировал победу над Шлеменко
Комментарии

Звёздный российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов прокомментировал победу над соотечественником Александром Шлеменко, поединок с которым состоялся сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге и возглавил турнир RCC 13.

Напомним, Исмаилов победил единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44). В пятом раунде со Шлеменко был снят балл за систематическую потерю капы и удар ногой после команды «стоп».

«Кто там два раунда не дышит, братва? Кто там базарил? Вот и пять раундов закончились. Лезгинку станцевать?» – сказал боец в послематчевом интервью.

Победа над Шлеменко стала для 36-летнего Исмаилова первой после досрочного поражения от Владимира Минеева, поединок с которым состоялся в октябре 2021 года.

Новость по теме
Магомед Исмаилов победил Александра Шлеменко единогласным решением на RCC 13
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022