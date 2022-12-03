«Кто там два раунда не дышит?» Исмаилов прокомментировал победу над Шлеменко

Звёздный российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов прокомментировал победу над соотечественником Александром Шлеменко, поединок с которым состоялся сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге и возглавил турнир RCC 13.

Напомним, Исмаилов победил единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44). В пятом раунде со Шлеменко был снят балл за систематическую потерю капы и удар ногой после команды «стоп».

«Кто там два раунда не дышит, братва? Кто там базарил? Вот и пять раундов закончились. Лезгинку станцевать?» – сказал боец в послематчевом интервью.

Победа над Шлеменко стала для 36-летнего Исмаилова первой после досрочного поражения от Владимира Минеева, поединок с которым состоялся в октябре 2021 года.