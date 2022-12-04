«Это был спарринг». Усик высказался о бое Фьюри — Чисора

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик поделился мнением о победе своего потенциального соперника Тайсона Фьюри над Дереком Чисорой.
«С удовольствием приеду в Лондон провести бой, у меня здесь много фанатов, но пока никто не знает, где будет следующий поединок. Что думаю о бое Фьюри с Чисорой? Ничего, это был спарринг, очень хороший спарринг. Хочу следующий бой с Фьюри. Весь мир хочет этого, и все люди хотели бы увидеть этот поединок», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Бой Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры прошёл в ночь на 4 декабря в Лондоне и завершился победой действующего чемпиона мира по версии WBC техническим нокаутом в 10-м раунде.
Усик свой последний бой провёл в августе с Энтони Джошуа и одержал победу раздельным решением судей.
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