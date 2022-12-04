Фьюри опубликовал трогательный пост, обратившись к Чисоре, семье и команде

Действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри опубликовал в своих социальных сетях пост после победы над соотечественником Дереком Чисорой.
«Ещё одна легендарная ночь в Лондоне!
Прежде всего я хочу поблагодарить моего Господа и Спасителя Иисуса Христа, которому я отдаю всю славу.
Дерек Чисора, что я могу сказать? Ты действительно воплощаешь дух воина, и между нашими командами нет ничего, кроме любви и уважения. Ты принял вызов и выступил против Цыганского короля, когда никто из остальных не смог бы этого сделать. Никаких оправданий. Желаю тебе и твоей прекрасной семье счастливого Рождества/Нового года и благодарю тебя за трилогию, которая длилась более 11 лет. Дел Бой — ты легенда в этой игре.
Спасибо моим фанатам. Мужчинам, женщинам и детям, семьям, которые пришли в полном составе в эту холодную декабрьскую ночь, чтобы ещё раз увидеть моё шоу в нашей столице. От первого до последнего гонга атмосфера была проста пропитана энергией. Вы оказали большую поддержку, и за это я вам безмерно благодарен!
Обращаюсь к моей команде: вы все знаете, о ком я говорю — вас слишком много, чтобы упомянуть каждого, но мы одна команда! Спартанцы.
И, наконец, моя семья — впервые моя супруга Пэрис Фьюри с двумя старшими детьми посетили мой бой. Обычно они сидят дома и радуются, что по божьей воле я вышел целым и невредимым. Они смогли увидеть, как их отец делает своё дело. Отец, братья, мои дети — вы моя опора и поддержка, благодаря вам я здесь и смог сделать дивизион тяжеловесов популярным… Просто примите это. Цыганский король не боится никого, я — лицо Королевства тяжеловесов. Усик, Джойс — вы слышали меня прямо там, на ринге. Если вы хотите подраться — то я готов.
А теперь возвращаемся домой в Моркам, чтобы посмотреть, как сборная Англии по футболу будет бороться за трофей! Вперёд, парни», — написал Фьюри.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом.
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