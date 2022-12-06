А. Емельяненко показал видео с тренировок в молодости
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками архивной видеозаписью своих тренировок в молодости.
«Тренировки в Старом Осколе у Мичкова Александра Васильевича и Воронова Владимира Михайловича!» — написал Емельяненко.
А. Емельяненко показал видео с тренировок в молодости:
Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.
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