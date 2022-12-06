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Нейт Диаз вмешался в перепалку между Макгрегором и Порье. Конор ответил

Нейт Диаз вмешался в перепалку между Макгрегором и Порье. Конор ответил
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору и американцу Дастину Порье, которые ранее выясняли отношения в социальных сетях.

«Да вас обоих постоянно нокаутируют!» — написал Диаз.

«С тобой мы тоже подерёмся, но сначала я по-быстрому его похороню. Если он струсит, значит, ты следующий. Я в Амстердаме, здесь отличная трава, а я не плохой парень – я просто замечательный актёр смешанных единоборств с кучей денег», — ответил ему на это Макгрегор.

Поединок с Фергюсоном стал для Диаза последним в UFC. В этом бою Нейт одержал победу, сумев провести удушающий приём в четвёртом раунде. До этого Диаз не выступал в лиге Даны Уайта более года, с момента, когда уступил на турнире UFC 263 в июне 2021-го представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

Нейт Диаз дал пощёчину члену команды Диллона Дэниса:

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