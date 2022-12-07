Анкалаев: Немкову открыта дорога в UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев высказался по поводу своего соотечественника, чемпиона Bellator, Вадима Немкова.

«С Вадимом мы начинали в Союзе ММА России. Очень за него рад, что он стал чемпионом Bellator. Я смотрел его последний бой, где он показал хорошую технику. Я рад, что он чемпион. Если он захочет перейти в UFC, дорога будет ему открыта. Здесь он встретит новых соперников. Если захочет, добро пожаловать в UFC.

Он набрал всё: ударку, борьбу. У него всегда была проблема с выносливостью, но сейчас с ней всё нормально. Он недавно дрался в пятираундовом бою с Кори Андерсоном, который постоянно задаёт темп, загоняет соперника. Но Вадим показал, что сейчас у него всё на высшем уровне», — приводит слова Анкалаева Metaratings.

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