Артур Бетербиев сделал категоричное заявление о трэш-токе в боксе

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о непримиримой позиции в отношении трэш-тока в боксе. По словам Артура, уважение к сопернику должно быть превыше всего.



«Уважение к сопернику — это основа в спорте. Я никогда не буду опускаться до оскорблений, драк, неуважительных высказываний только для того, чтобы порадовать публику. У меня другой путь, в котором уважение превыше всего!» — написал Бетербиев.



Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Блиц-опрос Артура Бетербиева: