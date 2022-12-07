Артур Бетербиев сделал категоричное заявление о трэш-токе в боксе

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о непримиримой позиции в отношении трэш-тока в боксе. По словам Артура, уважение к сопернику должно быть превыше всего.
«Уважение к сопернику — это основа в спорте. Я никогда не буду опускаться до оскорблений, драк, неуважительных высказываний только для того, чтобы порадовать публику. У меня другой путь, в котором уважение превыше всего!» — написал Бетербиев.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
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