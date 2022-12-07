Костя Цзю рассказал, как он потерял £ 8 млн

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю рассказал о том, как в 23 года подписал контракт, после чего потерял 8 млн фунтов.

«1992 год, мне 23 года, я никогда никаких серьезных договоров не подписывал. Мне дают один договор на русском, второй на английском языке. Ты читаешь русский, мне вроде всё понятно. В английской же версии была обозначена привилегия английского языка над русским, то есть английская версия имела более точное значение, чем русская.

Есть такое слово option, «выбор». Что такое выбор? В моем понимании это или «да», или «нет». Юридически это совершенно другое. Option в английском языке и по юридическому направлению — это совсем другое. Оказывается, у меня не было выбора вообще никакого. При подписании договора, где было 3 года плюс 2 года option, я говорю: «Я не хочу эту option», — а мне навязали эту option. Я должен был, 3 года отработав, еще дорабатывать 2 года. Я не захотел этого, я пошел в вольные хлеба, в свое направление, и за это получил 8 миллионов штрафа за нарушение договора. Всё, что я заработал первые года, у меня фьюх! — всё ушло, пришлось начинать с нуля»,— сказал Цзю в программе «Легенда» на телеканале RTVI.

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