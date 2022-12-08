Сергей Павлович обратился к UFC
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Российский тяжеловес Сергей Павлович разместил в социальных сетях новый пост, в котором напомнил о том, что последние пять боёв в UFC он завершил победами нокаутом в первом раунде.
«Серия из 5 нокаутов в первом раунде! Кто будет следующим?» — написал Павлович.
Российский боец Сергей Павлович после победы в поединке с Таем Туивасой поднялся сразу на два места в рейтинге UFC и теперь занимает третью строчку среди тяжеловесов.
На счету Тая Туивасы теперь 20 боёв, в которых он 14 раз одержал победу и потерпел шесть поражений. У Павловича после этого боя 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Павлович выиграл у Деррика Льюиса.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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