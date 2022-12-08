Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович обратился к UFC

Сергей Павлович обратился к UFC
Комментарии

Российский тяжеловес Сергей Павлович разместил в социальных сетях новый пост, в котором напомнил о том, что последние пять боёв в UFC он завершил победами нокаутом в первом раунде.

«Серия из 5 нокаутов в первом раунде! Кто будет следующим?» — написал Павлович.

Российский боец Сергей Павлович после победы в поединке с Таем Туивасой поднялся сразу на два места в рейтинге UFC и теперь занимает третью строчку среди тяжеловесов.

На счету Тая Туивасы теперь 20 боёв, в которых он 14 раз одержал победу и потерпел шесть поражений. У Павловича после этого боя 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Павлович выиграл у Деррика Льюиса.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022