Сергей Павлович обратился к UFC

Российский тяжеловес Сергей Павлович разместил в социальных сетях новый пост, в котором напомнил о том, что последние пять боёв в UFC он завершил победами нокаутом в первом раунде.

«Серия из 5 нокаутов в первом раунде! Кто будет следующим?» — написал Павлович.

Российский боец Сергей Павлович после победы в поединке с Таем Туивасой поднялся сразу на два места в рейтинге UFC и теперь занимает третью строчку среди тяжеловесов.



На счету Тая Туивасы теперь 20 боёв, в которых он 14 раз одержал победу и потерпел шесть поражений. У Павловича после этого боя 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Павлович выиграл у Деррика Льюиса.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: