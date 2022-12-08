Макгрегор высказался о предстоящем дебюте самого молодого бойца UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на предстоящий дебют 18-летнего американского бойца Рауля Росаса-младшего в промоушене.

«Это невероятно! Самый молодой за всю историю. Удачи, молодой человек, в вашей карьере в UFC», — написал Макгрегор в социальных сетях.

В рамках Dana White's Contender Series Рауль победил 25-летнего Мандро Гутьерреса (7-2) единогласным решением судей.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в завершающем поединке трилогии с Порье техническим нокаутом. За несколько секунд до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.

5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора: