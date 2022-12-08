Александр Емельяненко выложил архивное видео спарринга с братом

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором показал архивное видео спарринга с братом Фёдором.

Братья Емельяненко спаррингуют в молодости:

Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой пройдёт в формате «три раунда по три минуты».