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Александр Емельяненко выложил архивное видео спарринга с братом

Александр Емельяненко выложил архивное видео спарринга с братом
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором показал архивное видео спарринга с братом Фёдором.

Братья Емельяненко спаррингуют в молодости:

Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой пройдёт в формате «три раунда по три минуты».

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