Бивол: бой с Рамиресом был далеко не лучшим, отработал на 7 баллов из 10

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол рассказал, какие бои в карьере считает лучшими.



«Машьянов назвал бой с Рамиресом одним из лучших в карьере? Не знаю, у меня было впечатление, что из десяти баллов я отработал максимум на семь. Оставались ещё силы, можно было и рискнуть, выиграть поувереннее. Возможно, я чересчур самокритичен, но, по ощущениям, это был далеко не лучший поединок. Были ли бои на десять баллов? Никогда.



Самую высокую оценку поставил бы за бой с Трентом Бродхёрстом, когда я нокаутировал его в первом раунде. На самом деле мне ещё нравятся бои с Феликсом Валерой, с Баррерой тем же, Самуэлем Кларксоном», — приводит слова Бивола RT на русском.

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