Бивол назвал топ-3 самых сложных боёв в карьере

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол назвал три самых сложных боя в своей профессиональной карьере.
«Включил бы бой с Рамиресом в тройку важнейших поединков. У меня были сложности при подготовке, я понимал, что он выиграл 44 раза и ни разу не проиграл. Это дорогого стоит и добавляет уверенности в собственных силах. Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь столько же боёв, поэтому Рамирес — очень важный соперник.
Какие бои поставлю выше? С тем же Альваресом, поскольку он получился напряжённым для меня и я старался максимально сохранять концентрацию. И противостояние с Салливаном Баррерой. У меня была сечка, гематома. Очень переживал, что меня могут снять», — приводит слова Бивола RT на русском.
- 9 декабря 2022
-
22:04
-
21:32
-
20:28
-
19:42
-
19:06
-
18:25
-
18:11
-
17:35
-
16:59
-
16:56
-
16:07
-
15:22
-
14:57
-
14:46
-
14:27
-
14:02
-
13:53
-
13:32
-
13:03
-
12:57
-
12:45
-
11:58
-
11:56
-
11:12
-
10:56
-
10:54
-
10:19
-
10:01
-
09:49
-
09:30
-
09:26
-
08:52
-
08:44
-
08:21
-
06:32