Бивол назвал топ-3 самых сложных боёв в карьере

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол назвал три самых сложных боя в своей профессиональной карьере.



«Включил бы бой с Рамиресом в тройку важнейших поединков. У меня были сложности при подготовке, я понимал, что он выиграл 44 раза и ни разу не проиграл. Это дорогого стоит и добавляет уверенности в собственных силах. Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь столько же боёв, поэтому Рамирес — очень важный соперник.



Какие бои поставлю выше? С тем же Альваресом, поскольку он получился напряжённым для меня и я старался максимально сохранять концентрацию. И противостояние с Салливаном Баррерой. У меня была сечка, гематома. Очень переживал, что меня могут снять», — приводит слова Бивола RT на русском.

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