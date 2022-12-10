Магомед Магомедов уступил Патрику Миксу в полуфинале Гран-при Bellator

В ночь на 10 декабря 2022 года мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 289. В одном из главных поединков шоу российский боец Магомед Магомедов (19-2-0) провёл бой с американцем Патриком Миксом (24-1-0).

Поединок завершился во втором раунде. Микс провёл удушающий приём и усыпил Магомедова. Российский боец лишился шансов побороться за $ 1 млн и чемпионский пояс Bellator в легчайшем весе.

Магомеду Магомедову 30 лет. Для него это был пятый выход в октагон промоушена Bellator, контракт с которым он подписал в декабре 2020 года. Американскому бойцу 29 лет. В промоушене Микс выступает с лета 2019 года и за это время провёл семь схваток, пять из которых выиграл (пять – удушающими приёмами).