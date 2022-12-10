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Магомед Магомедов уступил Патрику Миксу в полуфинале Гран-при Bellator

Магомед Магомедов уступил Патрику Миксу в полуфинале Гран-при Bellator
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В ночь на 10 декабря 2022 года мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 289. В одном из главных поединков шоу российский боец Магомед Магомедов (19-2-0) провёл бой с американцем Патриком Миксом (24-1-0).

Поединок завершился во втором раунде. Микс провёл удушающий приём и усыпил Магомедова. Российский боец лишился шансов побороться за $ 1 млн и чемпионский пояс Bellator в легчайшем весе.

Магомеду Магомедову 30 лет. Для него это был пятый выход в октагон промоушена Bellator, контракт с которым он подписал в декабре 2020 года. Американскому бойцу 29 лет. В промоушене Микс выступает с лета 2019 года и за это время провёл семь схваток, пять из которых выиграл (пять – удушающими приёмами).

Bellator 2022. Bellator 289, Анкасвилл, США
Магомед Магомедов - Патрик Микс (W)
10 декабря 2022, суббота. 05:25 МСК
Патрик Микс
Окончено
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Магомед Магомедов
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