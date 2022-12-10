Бой Аванесян — Кроуфорд начнётся примерно в 6:00 мск

В ночь с 10 на 11 декабря мск в Омахе, штат Небраска (США), состоится поединок, в котором сразятся бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян и непобеждённый боксёр из США Теренс Кроуфорд, являющийся действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO.



Посмотреть бой можно будет на телеканале «Матч! Боец». Прямой эфир поединка начнётся 11 декабря в 6:00 мск. Онлайн-трансляция также будет доступна на сайте в формате высокой чёткости. При покупке трансляции доступны для просмотра только на территории России.



На счету Давида Аванесяна 29 побед в профессиональной карьере при трёх поражениях. Теренс Кроуфорд провёл 38 боёв, в которых одержал 38 побед, из них 29 — нокаутом.

Боксёр, проявивший неуважение к сопернику, был нокаутирован им.