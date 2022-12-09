«Победа над Теренсом навсегда изменит мою жизнь». Аванесян — о бое c Кроуфордом

Бывший обладатель мирового титула в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян (29-3-1, 17 KO) уверен, что победа в предстоящем поединке с непобеждённым американским боксёром Теренсом Кроуфордом принесёт ему славу и известность в боксе.

«Я принял этот бой, чтобы многое доказать, поскольку никто не верит в меня в этом поединке. У моего соперника много отвлекающих факторов и никто не задаёт ему вопросы обо мне. Все спрашивают Теренса о бое, которого не было или чем-то ещё. Я более сконцентрирован, чем когда-либо и меня не смущает тот факт, что выйду в ринг большим аутсайдером. Это именно то, что мне нравится.



Победа над первым номером нашей весовой категории сделает меня одним из самых известных в боксе. Я бы стал громким именем и вошёл бы в пятерку лучших вне зависимости от весовой категории. Это моя мотивация. Я могу отобрать все, над чем Кроуфорд работал. Победа над Теренсом навсегда изменит мою жизнь. Я в лучшей форме, чем когда-либо и скоро стану тем, о ком все буду говорить», — приводит слова Аванесяна Britishboxingnews.

Бой между Давидом Аванесяном и Теренсом Кроуфордом состоится в ночь с 10 на 11 декабря мск на арене в Омахе, штат Небраска (США).