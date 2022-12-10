Аванесян: готов дать 100% — Кроуфорд станет моим седьмым нокаутом подряд

Российский боксёр в полусреднем весе Давид Аванесян заверил, что нокаутирует своего будущего соперника Теренса Кроуфорда.
«Я нокаутировал шестерых своих последних соперников. И готов дать 100% — Теренс Кроуфорд станет моим седьмым нокаутом подряд. Я должен доказать всем, кто я такой. Момент пришёл в правильное время моей карьеры», — приводит слова Аванесяна Boxing Scene.
Поединок между Давидом Аванесяном и Теренсом Кроуфордом состоится в рамках боксёрского вечера в ночь с 10 на 11 декабря в Омахе.
На счету Давида Аванесяна 29 побед в профессиональной карьере, он идёт на серии из шести досрочных побед. Также у россиянина три поражения.
Теренс Кроуфорд является действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO, у американца 38 поединков в профессиональной карьере и 38 побед в них.
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