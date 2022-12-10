Промоутер Боб Арум сделал прогноз на бой Кроуфорда с Аванесяном

Известный промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от поединка российского боксёра Давида Аванесяна с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO, непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом.



«Аванесян у нас дрался с Каваляускасом. Когда я был в Британии на бое Тайсона Фьюри, промоутер Давида рассказал мне, что он стал намного лучше. Так что, возможно, он способен дать Теренсу бой. Не знаю, посмотрим. Кроуфорд очень редкий талант. Думаю, что он сейчас находится на своём пике, и пока не вижу, что кто-то победит его в полусреднем весе. Однако тем не менее ему 35 лет, а порой бойцы стареют на глазах», — приводит слова Арума Boxingnews24.



Поединок между Давидом Аванесяном и Теренсом Кроуфордом состоится в ночь на 11 декабря в Омахе, США.

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