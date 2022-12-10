Аванесян и Кроуфорд успешно прошли процедуру взвешивания перед боем

Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян и действующий обладатель титула в этой весовой категории по версии WBO американец Теренс Кроуфорд успешно прошли процедуру взвешивания перед боем.

Вес 35-летнего Кроуфорда составил 66,6 кг. 34-летний Аванесян показал на весах 66,5 кг.

Напомним, поединок между Аванесяном и Кроуфордом состоится в рамках боксёрского вечера в ночь с 10 на 11 декабря в Омахе (США).



На счету Давида 29 побед в профессиональной карьере, он идёт на серии из шести досрочных побед. Также у россиянина три поражения. У Теренса 38 поединков в профессиональной карьере, в которых он ни разу не проиграл.

Боксёр, проявивший неуважение к сопернику, был нокаутирован им.