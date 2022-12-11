Стало известно, кто получил бонус $ 50 тыс. по итогам UFC 282

Стали известны бойцы, которые получили бонусы в размере $ 50 тыс. от Даны Уайта по итогам турнира UFC 282, который состоялся в ночь с 10 на 11 декабря мск в Лас-Вегасе (США).
Бонусы за «Лучшее выступление вечера» получили Сантьяго Понциниббио, Илия Топурия, 18-летний Рауль Росас, Жаирзиньо Розенстрайк, Эдмен Шахбазян, Крис Кёртис, Билли Куарантилло, Ти-Джей Браун и Кэмерон Саайман.
Отметим, Рауль Росас является самым молодым бойцом в истории UFC. В промоушене он дебютировал с победы сабмишеном над Джеем Перрином в первом раунде.
Награду «Лучший бой вечера» получили Даррен Тилл и Дрикус Дю Плесси, по итогам которого южноафриканский боец одержал победу над своим соперником удушающим приёмом в третьем раунде.
Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым.
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