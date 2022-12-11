Кроуфорд прокомментировал досрочную победу над Аванесяном

Член рейтинга pound-for-pound и чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) прокомментировал победу над россиянином Давидом Аванесяном (29-4-1, 17 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 11 декабря, в Омахе (штат Небраска, США).

Напомним, Кроуфорд нокаутировал Аванесяна в шестом раунде и в шестой раз защитил чемпионский пояс.

«Мы понимали, что он может сделать в ринге. Знали, что он будет переходить из стойки правши в левшу, что будет ловить встречной атакой. И знали, что он будет давить на меня. В начальных раундах я просто разогревался, а после мой тренер сказал, что я могу заряжаться на удар, если мне стало комфортно», – приводит слова бойца ESPN.