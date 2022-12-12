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Экс-боец UFC: Анкалаев и Блахович накладывают швы, а Дана разыгрывает титул. Ему плевать

Экс-боец UFC: Анкалаев и Блахович накладывают швы, а Дана разыгрывает титул. Ему плевать
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Бывший боец UFC, а ныне комментатор Bellator Джон Томпсон прокомментировал решение Даны Уайта разыграть вакантный титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Гловером Тейшейрой и американцем Джамалом Хиллом сразу же после ничьей в бою Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича на UFC 282.

«Дане всегда было на всё плевать. Эти парни только что подрались, накладывают швы и прикладывают лёд к голеням, а Дана уже объявляет о следующем поединке за титул в дивизионе, где они выступают.

Ему всегда было плевать. Он считает, что ему нужен чемпион. Потому что невозможно продвигать PPV-вечера без чемпиона», – сказал Томпсон в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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