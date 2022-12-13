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Стронгмен Кокляев выразил желание подраться с Вячеславом Дациком

Стронгмен Кокляев выразил желание подраться с Вячеславом Дациком
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Российский стронгмен Михаил Кокляев во время пресс-конференции заявил о желании провести поединок с соотечественником, известным бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком.

«Готов ли реваншу с Сашей Емельяненко? После тебя (обращается к Вячеславу Дацику. — Прим. «Чемпионата»). Сначала с тобой подерусь, потом и с Сашей можем подраться. Мне интересно выстоять против Славы подольше, чем Саша», — передаёт слова Кокляева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В последнем поединке Дацик встречался с Ильясом Якубовым. Противостояние проходило на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело». Бойцы сражались в перчатках для ММА в стойке. Бой продлился три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Якубову.

Дацик высказался о Якубове после того, как проиграл ему:

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