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Хилл: узнал, что буду драться за пояс, до того, как Анкалаев и Блахович покинули октагон

Хилл: узнал, что буду драться за пояс, до того, как Анкалаев и Блахович покинули октагон
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Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл рассказал, как узнал о том, что выступит в поединке за чемпионский пояс.

«Меня шокировала ничья. Я думал, что Магомед выиграл бой. Я сразу подумал, что они будут делать? Но ещё до того, как они покинули октагон, мне позвонил менеджер и сказал, что я буду драться за пояс с Гловером Тейшейрой в Рио. После этого я подумал, что до боя всего шесть недель. Я только начал ходить в зал после травмы, полученной в прошлом бою. Хотелось бы больше времени, но раз такое дело, шесть недель — неплохо», — цитирует Хилла CBS Sports.

Гловер Тейшейра и Джамал Хилл сойдутся в бою за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе на турнире UFC 283 в Рио.

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