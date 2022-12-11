Блахович высказался о том, что Тейшейра и Хилл подерутся за титул UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович прокомментировал новость о том, что вопреки ожиданиям MMA-общественности титул организации будет разыгран в поединке бразильца Гловера Тейшейры и американца Джамала Хилла, а не в его реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«У меня нет проблем с этим. Шоу должно продолжаться, о чём ещё здесь говорить? Я верю, что когда-нибудь снова привезу пояс в Польшу. Мне необходимо поработать над некоторыми аспектами, и если я не буду забывать о борьбе в бою, то всё будет хорошо», – сказал боец на пресс-конференции.

Напомним, поединок Тейшейры и Хилла состоится 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и возглавит турнир UFC 283.

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