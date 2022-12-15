Эдди Хирн назвал двух лучших боксёров мира на данный момент

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказал мнение, что лучшим боксёром на данный момент является кто-то из пары Александр Усик (Украина) – Теренс Кроуфорд (США). При этом, по мнению Хирна, лучшим может стать и британец Тайсон Фьюри. Для этого ему нужно победить Усика.
«Я думаю, кто-то из пары Теренс Кроуфорд – Александр Усик в настоящий момент является первым номером вне зависимости от весовой категории. Но мне кажется, что если Тайсон Фьюри победит Усика, то получит очень хороший шанс стать лидером pound-for-pound», – сказал Хирн на канале iFL TV в YouTube.
Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри могут договориться о бое, но пока они так и не пришли к соглашению. Ожидается, что поединок между ними может состояться в следующем году.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам:
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