Макгрегор в резкой форме высказался о Лобове после его второго иска в суд

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор высказался в адрес российско-ирландского бойца смешанных единоборств Артёма Лобова, который, как стало известно ранее, подал на него второй иск. Сообщалось, что Лобов обвиняет Макгрегора в «согласованной атаке в социальных сетях» с целью запугать и опорочить его.



«Артём, ещё один неудачный день в суде, а чего ты собственно ожидал? Желаю получить судебные издержки. Они нужны мне, приятель. Чёртов идиот», — написал Макгрегор.



Конор также прикрепил к посту аудиосообщение, где слышны следующие слова: «Артём – крыса».



Напомним, изначально Лобов подал в суд на Макгрегора из-за требования процентов с продажи бренда виски Proper No. Twelve. Конор ранее его продал за $ 600 млн. Артём утверждает, что идея марки принадлежит ему.

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