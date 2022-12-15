Конор Макгрегор — всё. В UFC сжигают мосты

Макгрегора поставили на место…

Да, когда-то должно было закончиться терпение даже такого железного человека, как Дана Уайт. Своими необдуманными высказываниями и странными выходками скандальный ирландец окончательно доконал менеджмент UFC. Чего стоит его высказывание о том, что UFC легко договорится с USADA об исключениях в тестировании на допинг. И тут уже даже самые большие конорооптимисты воскликнули: «Чтооо?!»

В своё время Ноториус стал для президента лиги Даны Уайта настоящим «золотым телёнком». Любой бой собирал огромную прибыль, а противостояние с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и вовсе стало культовым. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. В актуальном рейтинге лёгкого дивизиона Макгрегор был исключён из топ-15. И это – впервые за восемь лет!

Нет, Конора не вычеркнули из числа бойцов UFC (пока), но это означает, что он больше не воспринимается как топ. Это означает, что организация даёт понять экс-чемпиону в двух весовых категориях, что у него больше нет приоритета, права выбора соперника и т. д. Кто из топ-5 будет драться с нерейтинговым бойцом? Кто даст на этот бой миллионы? Восемь лет. Вы только вдумайтесь, восемь лет ирландец был символом успеха и несметных богатств. Он столько всего себе позволял, а все вокруг терпели. И вот терпение лопнуло.

Есть Макгрегор и есть все остальные

Конор действительно был суперзвездой планетарного масштаба. Его харизма и эпатажное поведение выжигали всё до боя, а потом ирландец выходил в октагон и продолжал куражиться там. Но постепенно интерес к Ноториусу пропал буквально у всех. Ещё вчера за его татуированной «тушкой» стояла целая очередь голодных до побед и денег топов, а также бойцов среднего уровня. Мы помним, как докрасна раскалялись его соцсети от десятков вызовов.

И что мы имеем сейчас? Сам Конор время от времени лениво набрасывает бывшим непримиримым врагам вызовы, но в ответ получает лишь усмешки. Мол, какой ты боец, что нам может дать бой с тобой? Деньги? Деньгами ты никогда и не делился, большую часть забирая себе. Хайп? Ну какой хайп может получить боец, избивший надменного ветерана? Какой спортивный интерес в поединке с тяжело травмированной суперзвездой? Даже фанаты всё реже вспоминают, что Макгрегор уже давно не бился в UFC.

Кому нужен Конор? Никому…

И что должно быть максимально обидным для Конора — его перестали вызывать даже поп-боксёры и ветераны UFC. Никто уже не верит, что одно присутствие ирландца сделает бой кассовым. К слову, и сам Ноториус вряд ли сильно горит желанием подставлять своё лицо и снова рисковать здоровьем. Он обладает огромным состоянием, которое вряд ли сильно увеличится от нескольких выходов в октагон в UFC. Поэтому всё чаще ведутся разговоры, что Макгрегору пора на пенсию. Он больше не голодный боец, а свои нападки в сторону Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа делает лишь по инерции.

Вылет Макгрегора из рейтингов означает только одно – теперь Конор достал даже Дану Уайта. Он был любимчиком на протяжении долгого времени, босс готов был простить любые ошибки. Но только не безразличие к тому делу, которому лучший спортивный менеджер современности посвятил всю свою жизнь.

Конор Макгрегор и Дана Уайт Фото: Stacy Revere/Getty Images

Возможно, Конору вообще стоит уйти из профессионального спорта. Убеждены, что его с удовольствием примут в реслинге. Там сильно рисковать здоровьем не придётся, можно будет спокойно зарубать солидные гонорары и красоваться перед публикой. Представьте себе бой Макгрегора и Роузи! Вот будет веселье… Ну а шансов на возвращение Ноториуса в UFC практически не осталось. Прямо сейчас это не нужно ни организации, ни самому Макгрегору!