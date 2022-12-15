Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Команда Аванесяна подала жалобу в Атлетическую комиссию Небраски из-за перчаток Кроуфорда

Команда Аванесяна подала жалобу в Атлетическую комиссию Небраски из-за перчаток Кроуфорда
Комментарии

Команда российского боксёра Давида Аванесяна направила официальную жалобу в Атлетическую комиссию Небраски из-за дефекта на перчатках соперника Давида, обладателя пояса Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе Теренса Кроуфорда, во время их очного боя. На шестой раунд боя Кроуфорд вышел в рваных перчатках, однако арбитр позволил поединку продолжиться. В этом раунде Теренс отправил россиянина в нокаут.

«У меня есть серьёзные опасения по поводу проблемы, которая предшествовала остановке, в частности, связанной с явным дефектом в перчатках Теренса Кроуфорда. Когда стало ясно, что есть дефект, были все основания взять паузу», — приводит слова менеджера Аванесяна Нила Марша BoxingScene.

«Твари хотели убить меня». Звёзда из США вырубил россиянина благодаря грязному трюку? «Твари хотели убить меня». Звёзда из США вырубил россиянина благодаря грязному трюку?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022