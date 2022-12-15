Команда Аванесяна подала жалобу в Атлетическую комиссию Небраски из-за перчаток Кроуфорда

Команда российского боксёра Давида Аванесяна направила официальную жалобу в Атлетическую комиссию Небраски из-за дефекта на перчатках соперника Давида, обладателя пояса Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе Теренса Кроуфорда, во время их очного боя. На шестой раунд боя Кроуфорд вышел в рваных перчатках, однако арбитр позволил поединку продолжиться. В этом раунде Теренс отправил россиянина в нокаут.



«У меня есть серьёзные опасения по поводу проблемы, которая предшествовала остановке, в частности, связанной с явным дефектом в перчатках Теренса Кроуфорда. Когда стало ясно, что есть дефект, были все основания взять паузу», — приводит слова менеджера Аванесяна Нила Марша BoxingScene.