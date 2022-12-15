Команда Аванесяна подала жалобу в Атлетическую комиссию Небраски из-за перчаток Кроуфорда
Поделиться
Команда российского боксёра Давида Аванесяна направила официальную жалобу в Атлетическую комиссию Небраски из-за дефекта на перчатках соперника Давида, обладателя пояса Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе Теренса Кроуфорда, во время их очного боя. На шестой раунд боя Кроуфорд вышел в рваных перчатках, однако арбитр позволил поединку продолжиться. В этом раунде Теренс отправил россиянина в нокаут.
«У меня есть серьёзные опасения по поводу проблемы, которая предшествовала остановке, в частности, связанной с явным дефектом в перчатках Теренса Кроуфорда. Когда стало ясно, что есть дефект, были все основания взять паузу», — приводит слова менеджера Аванесяна Нила Марша BoxingScene.
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
22:45
-
22:28
-
22:13
-
21:41
-
21:24
-
20:49
-
20:30
-
19:58
-
19:37
-
19:16
-
18:59
-
18:24
-
17:42
-
17:14
-
16:51
-
15:22
-
14:55
-
14:49
-
14:34
-
13:19
-
12:49
-
12:38
-
12:35
-
11:53
-
11:45
-
10:57
-
10:38
-
10:33
-
10:15
-
10:01
-
09:33
-
08:02
-
06:37
-
06:20
-
00:41
Партнерский контент