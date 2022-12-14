«Твари хотели убить меня». Звёзда из США вырубил россиянина благодаря грязному трюку?

На минувших выходных российский боксёр Давид Аванесян имел все шансы на спортивное чудо. Наш соотечественник вышел на чемпионский бой с непобеждённым Теренсом Кроуфордом и в первых раундах выглядел даже лучше легендарного американца. Увы, сенсации всё-таки не произошло: постепенно Кроуфорд набрал обороты, стал ловить россиянина на встречных курсах и в шестом раунде брутально нокаутировал. Аванесян, впервые в карьере оказавшийся в тяжёлом нокауте, долго не мог подняться на ноги.

Если говорить откровенно, то результат был вполне ожидаемым — всё-таки между боксёрами есть заметная разница в классе. Но Сергей Иванов, тренирующий Аванесяна, внезапно выступил с резким заявлением, обвинив Кроуфорда в грязном мошенничестве!



«Давид говорил, что каждый джеб был невероятно жёстким. Обычно нокауты Кроуфорда были после большого замаха, а тут короткое движение. Давида никто не мог отправить в такой жёсткий нокаут. К шестому раунду у Теренса были порваны обе перчатки. У левой сбоку разошёлся шов, на правой — большой палец полностью. То есть новые перчатки разрываются ни с того ни с сего. Это наводит на мысль, что там что-то нечисто. Так бывает, если есть ребро жёсткости.



Посмотрите фото, где видны обе перчатки. Они плоские, похоже, что туда засыпали порошок типа гипсового, потом сделали укол водой и оббили о стену. Это как бы два кастета. И по факту он бил Давида этими кастетами. По-другому перчатки бы не разорвались», — рассказал тренер в интервью YouTube-каналу «Всем бокс».

Перчатки Кроуфорда действительно буквально лопнули по швам в пятом раунде. Судейская комиссия осмотрела повреждения на перчатках и заключила, что поединок можно продолжать. Уже в следующем раунде Аванесян оказался нокаутирован. Компания-производитель данных перчаток поспешно взяла вину на себя, объявив, что кожа была бракованной. Представители компании подчеркнули, что во время боя предложили аналогичную пару взамен повреждённых перчаток, но судейская комиссия посчитала, что нужды в замене нет.

«Эти твари хотели убить меня. Они у себя что хотят, то и делают. Вот вам и «великий боксёр». Они готовы на всё ради победы. Придумали сами новые правила, не дали тренеру прикоснуться к перчаткам перед боем. У них там мафия, всё схвачено. То, что они сделали — преступление. После боя меня обследовали, но у них везде всё схвачено. Типа русский — досвидос.

Приеду у нас проверюсь, но вроде не тошнит. Думаю, если бы что‑то серьёзное было, то почувствовал бы. Я не первый день боксирую и боксировал с ребятами, которые бьют сильнее его. Он как кастетом бил, беспредел полный. Я, честно говоря, не ожидал. Мой менеджер готовит протест. Я разочаровался в профессиональном боксе», — заявил огорчённый Аванесян в интервью «Матч ТВ».

Теренс Кроуфорд — Давид Аванесян Фото: Ed Zurga/Getty Images

С первого взгляда кажется, что подозрения Давида и его команды выглядят обоснованно. Лопнувшие перчатки — не самое частое событие на высшем уровне в профессиональном боксе. Да и отказ комиссии оперативно заменить перчатки кажется несколько странным. Но с другой стороны, какой ещё гипс в перчатках в 2022 году? Ведь в чемпионских боях контроль с обеих сторон настолько тщателен, что даже представить такие сложные махинации почти невозможно. А самое главное — зачем они нужны?

Истории с заменой перчаток на более жёсткие действительно случались, но это было в далёком прошлом. Использовали подобный грязный трюк боксёры-середняки, у которых не было других шансов добиться успеха. Но мы говорим про Теренса Кроуфорда — многие считают его лучшим боксёром планеты! Рекорд 39-0, абсолютное чемпионство в первом полусреднем весе, победы над суперзвёздами вроде Шона Портера, Амира Хана и далее по списку. А для того, чтобы одолеть не самого опасного парня из России, Кроуфорд решает рискнуть репутацией?



Конечно, в профессиональном боксе случается всякое, и ничего исключать нельзя. Мы продолжим следить за ситуацией. Но пока всё выглядит так, будто сторона Аванесяна попросту ищет оправдания. Россиянин буквально чудом получил титульный шанс, не сумел сотворить сенсацию, но не готов с этим смириться. Возможно, Давида искренне смутила сила ударов Кроуфорда. Однако давайте не забывать, что мы говорим про одного из лучших боксёров современности с тремя десятками нокаутов в активе. Нет ничего удивительно, что он вырубил и Аванесяна. Увы.