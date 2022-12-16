Джошуа заявил, что бой с Уайлдером состоится в 2023 году

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа уверен, что поединок с его соотечественником Деонтеем Уайлдером состоится в 2023 году.



«Давайте смотреть в будущее. Этот бой однозначно состоится. Мы с Уайлдером выступаем в одной весовой категории, в одной эпохе, а значит, бой должен быть. 2023 год не за горами. Это будет большой год для бокса, и наш поединок с Деонтеем определённо состоится», — приводит слова Джошуа The Sun.



Энтони Джошуа свой последний поединок провёл в августе с украинским чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и проиграл раздельным решением судей.



Деонтей Уайлдер в последнем бою нокаутировал финского боксёра Роберта Хелениуса.

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